Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hizmet verilen Kadın Destek Merkezlerindeki kursiyer kadınlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde kadınların kurslara katılımlarını sağlamak amacıyla merkezlerde kreş hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı kadın merkezlerindeki kursiyerler hem üretip hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Gelişen ve büyüyen Şanlıurfa’da kadınlara çeşitli imkanlar sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte 34 Kadın Destek Merkeziyle çeşitli branşlarda kurslar düzenliyor.

Kadınların kendi ayakları üzerinde durması ve ekonomik açıdan özgürlüklerine kavuşmasını sağlayan Kadın Destek merkezlerinde, kadınlara sosyal ve psikolojik destek sağlanıyor.

Akabe (TOKİ) Kadın Destek Merkezinde Deri işleme, dikiş-nakış ipek kozalarından el emeği ürünler, el sanatları tasarımları, süs eşyaları ile el becerilerini geliştiren kadınlar bir yandan kurslara katılırken diğer yandan boş zamanlarını meslek öğrenerek geçiriyorlar.

Merkeze gelen kadınların yanlarında getirdikleri çocuklara ise kreş hizmeti veriliyor. Kreşe bırakılan çocuklara burada uzman öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor.

Akabe (TOKİ) Kadın Destek Merkezindeki kurslara katılan kadınlar merkezde verilen eğitimlerle kendi aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlatarak sanatın yanı sıra meslek öğrendiklerini belirttiler. Kendilerine verilen desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden kadınlar, çocukların okula gitmeden en güzel eğitimleri kadın destek merkezinde aldıklarını söylediler.