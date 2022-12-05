Yeşim ile Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen ve kadınlarla kız çocuklarının eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve haklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürülen Kelebeğin Dünyası projesi söyleşileri devam ediyor.

Yeşim ile Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen ve kadınlarla kız çocuklarının eğitim, sağlık, kişisel gelişim ve haklarla ilgili farkındalığını arttırmak amacıyla 2013 yılından bu yana sürdürülen Kelebeğin Dünyası projesi söyleşileri devam ediyor.

Yeşim’in de yer aldığı Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde ikamet eden kadınları da kapsayacak şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, “Güçlü kadınlar, mutlu yarınlar” sloganına uygun olarak her ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla buluşturuyor.

Söyleşi programı çerçevesine geçtiğimiz günlerde Karapınar Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde “Kadın Dayanışması Yaşatır” başlıklı etkinlik organize edildi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi, Uluslararası Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal İçerme Uzmanı Burcu Üzümcüler; kadın dayanışması ve şiddet çemberi hakkındaki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Üzümcüler, Karapınarlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide şiddet ve şiddet türleri, şiddet döngüsü, şiddet gören kişi ile görüşme teknikleri ve aile içi şiddet durumundaki süreçlerle ilgili bilgi verdi.

Kadınları aile içi şiddet durumundaki süreç hakkında bilgilendirmenin önemini vurgulayan Üzümcüler, “Şiddet çemberinde olan bir kadın, her seferinde çemberin başına geri döner. Asıl önemli olan şiddet çemberinin en başındayken süreci en doğru şekilde yönetebilmek ve bu durumda olan kadınları doğru yönlendirebilmek.” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Karapınarlı kadınların sorularını yanıtlayan Burcu Üzümcüler’e; Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü ve Uludağ Soroptimist Kulübü Üyesi Dilek Cesur tarafından projeye katılım ve desteğinden dolayı teşekkür sertifikası takdim edildi.