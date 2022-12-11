Seyhan Belediyesi, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm bireylere daha etkin hizmet vermek hizmet yelpazesini genişletiyor.

Seyhan Belediyesi, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm bireylere daha etkin hizmet vermek hizmet yelpazesini genişletiyor.

Seyhan’da yaşayan yerli ve sığınmacı kadınların hem sosyal uyumunu sağlamak hem de kadınların üretim sürecine katılımını sağlamak amacıyla kurulan Seyhan Kadın Dayanışma Merkezi’nde yeni çalışma ortakları ve çalışma alanları arayışına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşların katılımlarıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), ABD Adana Konsolosluğu, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Kalkınma Programı (UNDP), İsveç Yerel Yönetimleri ve Bölge Birliği (SKL International), Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), Türkiye Belediyeler Birliği ve Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda kurumların çalışma alanları ve potansiyel ortak projeler hayata geçirilmesi ile birlikte sürdürülebilir ve bölgesel kalkınma için yapılması gereken planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kurum temsilcilerine Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olan kadınların sayısını artırmak için hayata geçirdiği projeler hakkında bilgiler aktaran Dış İlişkiler Müdürü Burcu Çimen, Seyhan Belediyesi’nin geçmiş ve gelecek projeleri ve potansiyel çalışma konuları bir sunum yaptı. Toplantıda Seyhan Üreten Kadınlar Kooperatifi’nin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantıda Seyhan bölgesinde artan ve gün geçtikçe büyüyen sorunların çözümlerine yönelik yeni projelerin geliştirilmesi, faaliyet alanlarının genişletilmesi için bu tür koordinasyon toplantılarının belirli aralıklarla tekrar düzenlenmesinde hem fikir olunarak, Seyhan Belediyesi’nin potansiyel faaliyet yelpazesinin genişliği, bölgenin ihtiyaçları, katılımcı kuruluşların destek sağlayabilecekleri alanlar konularında mutabık kalındı.