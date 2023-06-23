Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Barosu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Eskişehir Barosu’na kayıtlı avukatlar, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlara hukuki destek verecek.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlara hukuki destek verilmesi ve hukuki hakları konularında bilgilendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde Eskişehir Barosu’na kayıtlı avukatlar Kadın Danışma Merkezi’nden yararlanan kadınlara yasal hakları ve hak arama yolları konusunda bilgilendirecek. Ayrıca protokol ile yasal haklarını öğrenen ve yasal yollara başvurmak isteyen kadınlara Baro Adli Yardım Bürosuna yönlendirerek adalete erişim desteği sağlanacak. Bir yıl sürecek protokolle haftanın bir günü görevlendirilen avukatlar Kadın Danışma Merkezi’nde hizmet verecek.

“Eskişehir Barosu’na ve avukatlarına teşekkür ediyorum”

Protokol imza töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “İstanbul Sözleşmesinin iptali ile artan kadına karşı şiddeti hepimiz takip ediyoruz. Yaşadığımız bu konudaki rahatsızlıktan dolayı bölgemizdeki kadınlarımızı güvence altına almak için Kadın Danışma Merkezi kurduk. Baro ile imzaladığımız protokol ile kadınlarımızı güvence altına alacağız. Eskişehir Baro başkanımıza ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Eskişehir Barosu olarak kadınların yanındayız”

Baro Başkanı Mustafa Elagöz ise, “Son yıllarda da maalesef ülkemizde kadına şiddet son derece artmış vaziyette. Buna ilişkin olarak gerek kadın hakları merkezimiz gerek kadın hakları komisyonu üyelerimiz ciddi bir çalışma içerisindeler. Tepebaşı bölgesinde yaşayan kadınlarımıza hukuki destek vermek adına Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan Kadın Danışma Merkezi’nde Eskişehir Barosu avukatları olarak kadınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve hukuki konularda bilgilendirmek için Tepebaşı Belediyemiz ile protokol imzaladık. Protokolün Tepebaşı bölgesinde yaşayan kadınlarımıza, Tepebaşı Belediyemize ve Baromuza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninde Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Karacasu da yer aldı.