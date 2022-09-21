Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezi tarafından danışanlarına yönelik eğitim düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezi tarafından danışanlarına yönelik eğitim düzenlendi.

Danışanları için hizmette bulunan merkezde son olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından YEDAM Hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıp, bağımlılık türleri anlatılarak internet ve oyun bağımlılığı hakkında eğitim verildi. Adıyaman Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak katılan sosyal hizmet uzmanı ve klinik psikolog tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Kadın Danışma Merkezi sorumlusu Yasemin Delibaş ise danışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.