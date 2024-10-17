SUBÜ Hendek MYO bünyesinde faaliyet gösteren Etkinlik Atölyesi Topluluğu, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için siyah giyinerek sessiz yürüyüş yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyetler yürüten Etkinlik Atölyesi Topluluğu, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla siyah giyinerek bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Topluluk Başkanı Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak koordinasyonunda hareket eden öğrenciler; meslek yüksekokulunda bir program düzenledikten sonra Hendek’in işlek caddelerinden Muammer Sencer Caddesi üzerinde sessiz yürüyüş yaptı. Cinayetlerin toplum üzerinde ciddi bir tesir oluşturduğunu belirten Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak, “Bizlere düşen görev bu durumun normalleşmesinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmak ve bir aksiyon göstermek. Bu tarz sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz devam edecek” diye konuştu.