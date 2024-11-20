Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çalıştığı markete gitmek istediği esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan şahsın silah ile kaçarken görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahsın silahla kaçtığı an güvenlik kamerasında

Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak ortasında işlenen kadın cinayetin faili A.A.’yı (45) olayda kullandığı tabanca ile birlikte Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.

Olaya ilişkin yeni detaylar

Öte yandan, bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı’nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı ve 3 aydır da A.A. ile sevgili olduğu öğrenildi. Yakalanan ve evli olduğu öğrenilen A.A.’nın ilk ifadesinde, son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.