DÜZCE(İHA) – Düzce’de kapsamında kadın çiftçilere yüzde 75’i devlet destekli domates ve hıyar fidesi dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun tarlaya girdi kadın çiftçilerle fide dikti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında fide desteği alan kadın üreticinin serasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında domates fidelerinin dikimine eşlik eden İl Müdürü Uzun, üreticiyle birebir görüşerek üretim süreci hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Esra Uzun, toplam 1 milyon 574 bin 424TL bütçeli domates ve hıyar üretiminin geliştirilmesi projesi doğrultusunda üreticilere yüzde 75 Bakanlık desteği, yüzde 25 çiftçi katkısıyla fide dağıtımı yapıldığını belirtti.

İl Müdürü Uzun, yapılan çalışmaların hem atıl durumda kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına hem de kırsalda kadın üreticilerin desteklenerek tarımsal üretimin artırılmasına katkı sağladığını vurgulayarak, "Düzce’de üretimi artırmaya, çiftçimizi desteklemeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla Bakanlık destekli projelerin etkin bir şekilde uygulanmaya devam ettiği belirtildi.