Dünya Kadın Çiftçiler Gününde Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen’in çiftçi kadınlarını unutmadı. Günün çok erken saatlerinde tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek gül dağıtıp, çay ikram eden Başkan Pehlivan, tarla sonrası kadınları kahvaltıda ağırladı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle güne tarlalarda çalışan kadınları ziyaret ederek başladı. Üretici kadınlara gül verip, çay ikram eden Başkan Vekili Pehlivan, "Menemen’in verimli toprakları sizlerin emeğiyle buluştukça, sofralarımız anlam kazanıyor" dedi.

Tarlada başlayan kutlama programını günün devamında salona taşıyan Başkan Vekili Pehlivan, düzenlenen kahvaltı programında çiftçi kadınlarla sohbet ederek, dayanışma mesajı verdi. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Menemen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Çiçek, Menemen Ziraat Odası Başkanı Yücel Altıntaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven, muhtarlar, STK yöneticileri ve kadın çiftçilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Vekili Pehlivan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Kadın çiftçiler, ülkemizin refahını ve bağımsızlığını inşa etmede kilit bir rol oynamaktadır" sözünü hatırlattı.

"Hayatın her alanında olduğunuz gibi tarım faaliyetlerinde de önemli bir yere sahipsiniz"

Başkan Vekili Pehlivan, "Sizler topraklarımızı ekip biçen, sofralarımızı zenginleştiren ve toplumumuzu besleyen kişilersiniz. Hayatın her alanında var olduğunuz gibi, tarım faaliyetlerinde de önemli bir yere sahipsiniz. Evdeki işlerinizin yanı sıra tarlada, bahçede, çiftlikte çalışıyorsunuz. Bu sebeple her çiftçimiz benim için çok değerli ama ben kadınlarımızın gücüne ve ellerinin değdiği her şeye hayat verdiklerine inanıyorum. Traktör üstünde büyümüş bir çiftçi ailenin ferdi olarak emeğinizi, alın terinizi çok iyi biliyor ve sizleri canı gönülden alkışlıyorum. İyi ki hayatımızdasınız." dedi.

Başkan Vekili Pehlivan, "Bizler yerel yönetimler olarak kadının yaşamın her alanında olması gerektiğini savunan ve bunu destekleyen bir belediyeyiz. Ekmeğini topraktan çıkaran, emek ve alın teriyle ülke ekonomisi için katma değer ortaya koyan kadın çiftçilerimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da, her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten elleriniz dert görmesin" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda kadın çiftçiler, Başkan Vekili Pehlivan ile fotoğraf çektirirken, düzenlenen çekilişle dağıtılan hediyelerden kazanan kadınlar büyük mutluluk yaşadı.