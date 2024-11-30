Kocaeli’nin yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiği ile kadın çiftçiler, eşsiz bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda bir araya gelen 100 kadın çiftçi, önce Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) kapsamında İzmit’te kurulan Distilasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Kocaeli’de tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler, tıbbi-aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edildiği Distilasyon Merkezi’ndeki işleyiş hakkında SekaPark A.Ş yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra çiftçiler, Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe teleferiği ile Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan zirve yolculuğunda eşsiz deneyim yaşadı. Derbent’ten teleferikle zirveye çıkan ve Kartepe’nin doğal güzelliklerini görme imkânı bulan kadın çiftçiler, Kuzuyayla Tabiat Parkı’na uzanan keyifli yolculukta eşsiz manzarayı kuşbakışı seyrederek, bu anı ölümsüzleştirdi. Son olarak kadınlar Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda gezinti yaptı.

"Büyükşehir kentimize çok büyük değer kattı"

Dane-Riz Kadın Girişim ve Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan da, ata tohumundan fide üretimi yaptıklarını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin distilasyon tesislerini gezme fırsatı bulduklarını aktaran Aslan, "Tesiste tıbbi aromatik bitkilerinin su buharı ile damıtılarak uçucu yağ haline geldiğini gördük. Katma değeri yüksek ürünler yetiştiren büyükşehir belediyesini tebrik ediyorum. Büyükşehir kentimize çok büyük değer kattı. Bizler de bu ürünleri evimizde gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Teleferik gezisi de muhteşemdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi gezdim ama Kartepe’ye ilk kez çıkıyorum"

Kandıra’da çiftçilik yapan ve biberiye yetiştiren Saynur Gülşen, “Tarlamızda yetiştirdiğimiz biberiyeler distilasyon tesisinde işleniyormuş. Gelip gezmek ve işlemlerin nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Büyükşehirin verdiği tarımsal destekler bizim için önemli. Türkiye’yi gezdim ama Kartepe’ye ilk kez çıkıyorum. Teleferik gezisi sayesinde ilçenin doğal güzellerini görme imkânım oldu" şeklinde konuştu.