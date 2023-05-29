Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Kastamonu’da kadın çiftçilerin kazanımları, kurt üzümü ile daha da arttırılması planlanıyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya konulan “Kastamonu Topraklarında Kurt Üzümü Köysel Kadın Çiftçi Dönüşümü Yayım Projesi” çerçevesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Daday Üreten Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ev sahipliğinde yapılan toplantıda proje hedefleri, projenin uygulama aşamaları, projenin nasıl uygulanacağı, uygulama aşamalarında verilecek eğitimler ve kadın çiftçilerin kazanımları, satış ve pazarlama yöntemlerine ilişkin bilgilendirme, ürün tanıtımının yanı sıra, proje süresi içerisinde hedef kitleyi oluşturan kadın çiftçilere verilecek olan eğitimler konusunda bilgi verildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Kastamonu Topraklarında Kurt Üzümü Köysel Kadın Çiftçi Dönüşümü Yayım Projesi”nin il merkezi ile Daday, Devrekani ve Hanönü ilçelerinde 2023-2024 yıllarında uygulanacağını söyledi. Projenin Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklendiğini belirten Tanrıkulu, “Proje süresince kooperatif ortağı kadınlarımıza ürün hakkında eğitimler verilecek, kurt üzümü bahçeleri tesis edilecek. Tesis edilen bahçeler proje süresince takip edilecek ve kadınlarımız teknik olarak desteklenecektir. Budamadan fidan üretimine, üretim ve pazarlamadan satış yöntemlerine kadar kadınlarımız her konuda desteklenecek ve gerekli eğitimlere birinci elden en doğru haliyle ulaşacaklardır. Projelerde hedef, kadının toplumun her aşamasında varlığını devam ettirmesi ve ekonomiye katkısını arttırırken kendi potansiyelini de ortaya çıkarmasıdır. Bu anlamda üretimin temelini oluşturan kadın emeği en üst seviyede değerlendirilecek ve gereken övgüyü alması sağlanacaktır” dedi.

Bilgilendirme toplantısına Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Kocaoğlu, Daday İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Ahmet Şirin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cumhur Hakkı Güllü, Proje Koordinatörleri Ziraat Mühendisi Ömür Onur, Harun Demirci ve Sosyolog Aysu Köserecep ile Daday Üreten Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyeleri ve ortakları katıldı.

Toplantı, kooperatif ortağı kadınların proje ile ilgili sorularının yanıtlanması ile sona erdi.