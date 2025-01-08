Konya’da 14 yıldır ambulansta paramedik olarak görev yapan Sevgi Evrim, hayali olan ambulans şoförlüğünün eğitimini tamamlayarak direksiyona geçti. Kadın ambulans şoförü, zamanla yarışarak ekibiyle hastaların yardımına koşuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 14 yıldır paramedik olarak ambulansta görev yapan 35 yaşındaki Sevgi Evrim, hayali olan ambulans şoförü olmak için gerekli tüm eğitimleri aldı. Sınavları geçip ambulans şoförü olmaya hak kazanan Evrim, 5 aydır ekibiyle hastaların yardımına koşuyor.

“Hastaneye nakil sürecinde de devam etmek istedim”

İleri sürüş teknikleri eğitimi alan ve önemli görev üstlenen paramedik sürücü Sevgi Evrim, “2011 yılından bu yana hep aynı istasyonda Kültür Park 112’de paramedik olarak arka kabinde çalışıyordum. 5 aydır da ön kabinde sürücü olarak hasta yetiştiriyorum. Ambulans sürücülüğünü seviyordum, zaten yapmak istediğim bir alandı. Arka kabinde de yeteri kadar çalıştığımı düşünüyorum. Hastalara yardımcı oldum ve hastaneye nakil sürecinde de devam etmek istedim. Ambulans sürücüsü olmak için eğitimimiz var. Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği bu eğitimi alıp daha sonra da müdürlerimizle iletişime geçip, sürücülük yapmak istediğimi belirttim. Onlar da uygun gördüler. Sürücü açığımız da vardı ve ön kabinde çalışıyorum artık” dedi.

Direksiyona geçtiği ilk zamanları anlatan ambulans şoförü Evrim, “İlk gün heyecanlıydı tabii. Bütün sorumluluk bende. Orada sadece 3 kişi gidiyoruz ama hastayı da aldığımızda ve bir yakını daha olursa 4 kişinin canı bana emanetti. Ben de güvenli bir şekilde hastaneye naklini sağlamaya çalıştım. İlk zamanlar gerçekten benim için çok heyecan vericiydi. Sonrasında ise alıştım zamanla çok şükür. Kadın yaparsa en iyisini yapar, en güvenli şekilde, en doğru şekilde yapmaya çalışır” şeklinde konuştu.

“Beni direksiyonda en çok zorlayan, trafikte sürücülerin bize yol vermek için paniklemeleri”

Hedefine ulaştığını anlatan ve hayali olan kadınlara seslenen Sevgi Evrim, “İlk başta beni direksiyonda gören çok şaşırıyor tabii ‘erkek sürücünüz yok mu sizin’ diye. Uygun bir dille ‘bir bakalım değerlendirelim hastamızı, uygun bir şekilde taşımasına yardımcı olalım’ diyorum. Onlardan da destek alarak hastaneye naklini sağlıyoruz. Güzel bir şekilde naklettiğimizde de geri dönüşler güzel oluyor. Memnun kalanlar çok. Bunun yanında beni direksiyonda en çok zorlayan trafikte sürücülerin panik olup bize yol vermek için paniklemeleri. Paniklemeden bize yol vermeye çalışırlarsa bizim açımızdan sıkıntı olmuyor. Bu süreçleri gören çevremdekiler de tebrik ediyorlar beni. Ben onları cesaretlendirme adına ‘sizler de yapabilirsiniz, aslında çok zor bir şey değil’ diye yönlendiriyorum bu alana. Biz kadınlar bu konuda erkeklere nazaran daha dikkatli ve özverili çalışıyoruz. Çok bir sıkıntı yaşamadığımı belirtiyorum arkadaşlarıma. Yapmak isteyenleri bekliyorum” diye konuştu.