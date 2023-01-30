FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Polonya ve Arnavutluk ile karşılaşacak olan Kadın A Milli Takımı’nın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Polonya ve Arnavutluk ile karşılaşacak olan Kadın A Milli Takımı’nın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden Kadın A Milli Takımı’nın, Polonya ve Arnavutluk maçları aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, D Grubu’ndaki 5. maçında 9 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00’de Polonya ve grubundaki son maçında da 12 Şubat Pazar günü TSİ 19.00’da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Kadın A Milli Takımı, 5 Şubat Pazar günü İstanbul’da toplanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kadın A Milli Takımı’nın 16 kişilik aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Elif Bayram (Beşiktaş)

Sevgi Uzun (BOTAŞ)

Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut)

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe)

Merve Aydın (Fenerbahçe)

Selin Rachel Gül (Fenerbahçe)

Tuğçe Canıtez (Galatasaray)

Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray)

Meltem Yıldızhan (Galatasaray)

Teaira Zyaire Mccovan (Galatasaray)

Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın)

Derin Yaya (Nesibe Aydın)

Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)