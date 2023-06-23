Elazığ Belediyesinin tarihi dokuyu koruma, yaşatma ve zenginleştirmeye yönelik yürüttüğü çalışmalarla kadim medeniyetler merkezi Harput’ta zaman yeniden akmaya başladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın geçtiğimiz dört yıllık süreçte yürüttüğü çalışmalar sonucu Harput büyük bir değişime sahne oldu. Tarihi dokusuna uygun olarak zaman ve mekân ruhunun canlandığı Harput, yaşadığı gelişim serüveniyle hem il içinden hem de il dışından gelen konuklardan büyük beğeni topluyor. Harput sahip olduğu binlerce yıllık birikimi, kadim tarihi ögeleri, doğal güzelliği, inanç turizmi açısından bağrında yaşattığı kıymetli değerleri ve kazandırılan alternatif yaşam alanlarıyla geleceğin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Başkan Şahin Şerifoğulları’nın öncülüğünde Harput’ta yürütülen hizmet seferberliği doğrultusunda yepyeni bir kimlik kazanan tarihi kent girişinde ziyaretçileri Basın Müzesi karşılıyor. Başkan Şahin Şerifoğulları’nın, "Müzeler Şehri Elazığ Projesi" kapsamında tarihi Sağir Müftü Konağı’nda hayata geçirilen Elazığ Basın Müzesi, tarihsel süreçteki gelişim evreleriyle basın tarihine ışık tutuyor. Baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyalinin sergilendiği ve adeta basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, konukları dünden bugüne otantik bir yolculuk bekliyor.

500 yıllık tarihi cami yenilendi

İnanç turizmi açısından tarihi camileriyle de ön plana çıkan Harput’un Dağ Kapı olarak adlandırılan girişinde yer alan ve konukların ilk karşılaştığı cami olan 1500’lü yıllarda inşa edilen Ahmet Bey Cami restorasyon çalışmalarıyla yenilendi. Harput girişinde yer alan ve Belediye Konukevi olarak hizmete sunulan beş adet tescilli konak, Harput kültürünü soluyarak yaşamak isteyen konuklara konaklama imkanı sağlanıyor. Konukevi 11 odasıyla özellikle il dışından gelen konukların tarihi atmosferde ağırlandığı bir mekân olarak hizmet veriyor. Harput girişinde yer alan Harput Konukevi bitişiğinde konukları, Turizm Danışma Ofisi karşılıyor. Elazığ Belediyesi görevlileri tarihi kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklara tarihi kente dair bilgilendirme sağlıyor. Harput’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi, belge, tanıtıcı broşür vb. görselleri temin edebilecekleri büroda, özellikle yabancı konuklara hem Harput’ta hem de şehrin dört bir yanında tarihi ve turistik değerlere yönelik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Harput’un sivil mimarisini yansıtan önemli bir eser olan, restorasyon çalışmalarının ardından Elazığ Belediye Başkanlık Makamı ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) hizmet birimi olarak kullanılan Sunguroğlu Konağı’nın bodrum katı sergi salonu olarak hizmet veriyor. Şehre hakim bir noktada kayalıklar üzerine kurulan ve şehrin simgeleri arasında yerini alan cam seyir terası konuklarına eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Cam seyir terasının yanı başında oluşturulan Balakgazi Parkı ise çocuk oyun alanları, kameriyeleri, süs havuzları ile Harput’u yaşamak isteyen konukların vazgeçilmez dinlenme mekanı olarak Elazığlıların vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Şehrin yeni müzesi açılışa hazırlanıyor

Osmanlı mimarisine uygun olarak 1600’lü yıllarda inşa edilen ve önemli ölçüde yıkılmış olan tarihi Hoca Hasan Hamamında aslına uygun olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Harput’un girişinde bulunan yüksek ve görkemli kubbesiyle dikkat çeken ve özgün kullanımına uygun olarak restore edilen tarihi yapının Hamam Müzesi olarak düzenlenmesine ilişkin tefriş ve tanzim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hoca Hasan Hamamı çevresinde eş zamanlı olarak sürdürülen yeşil alan düzenleme çalışmalarında da sona gelindi. Balakgazi Parkı ile bütünlük oluşturacak alanda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Alan, oturma bankları ve pergolelerin yerleştirilmesiyle bir dinlenme alanı olarak hizmete sunulacak.

Gönül tellerine dokunan Harput-Hüseynik yolu canlanıyor

Tarihsel süreçte kervanların kullandığı, konu olduğu türkülerle gönüllere işlenen tarihi Harput-Hüseynik Yolu Elazığ Belediyesi tarafından yeniden fonksiyonel hale getiriliyor. Projenin bir ucunda güçlü tarihsel mirasıyla binlerce yıllık medeniyetler merkezi Harput, diğer ucunda ise zengin tarihsel mirasa sahip Hüseynik (Ulukent) Mahallesi yer alıyor. Çalışmalar doğrultusunda 2200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde yürüyüş yolu olarak düzenlenen tarihi yol güzergahı üzerinde iki adet seyir terası, çocuk oyun alanı, oturma bankları, kameriyeler, çeşmeler ve mescit yer alıyor. Konuklar için piknik alanının da yer aldığı alana yeşil doku ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla görsel zenginlik kazandırıldı.

Şehre hakim bir noktada yer alan Harput Konağı, Harput musikisinin ölümsüz nağmeleriyle konuklarını ağırlıyor. Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında oluşturulan ve buram buram tarih ve musiki kokan Musiki Müzesi’nin bir katında Harput kültürünün en önemli zenginlikleri arasında yer alan Kürsübaşı geleneğiyle konuklar ağırlanıyor. Tarih boyunca Harput Musiki Havzası’nda kullanılan enstrümanlar sergilendiği müzede konukları Kürsübaşı, Çaydaçıra ve folklor ekiplerinden oluşan silikon heykeller karşılıyor. KİOKS cihazlar aracılığıyla ziyaretçilerin Harput musiki arşivine ulaşmalarının sağlandığı müzede "Sen de Söyle" kabinlerinde ziyaretçiler tarihi havayı soluyarak karooke yapmaları, projeksiyon odasında ise tanıtım videolarıyla konuklara Harput sanat ve kültürüne dair bilgilendirme sağlanıyor. Harput’un kültürel mirasına ve geleneksel mimari dokusuna uymayan tescilli ve tescilsiz yapılar, tarihi ve kültürel dokuyla uyumlu hale getiriliyor. Tarihi belde girişten itibaren konutlarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla konuklarına tarihi havayı soluma olanağı sağlıyor.

Sarahatun Meydanında yer alan mekan Harput Arasta olarak düzenlendi. Harput’un tam merkezine yer alan mekân, konuklarına tarihi atmosferde dinlenme, yeme ve içme imkanı sunuyor.

“Harput’umuza sahip çıkma ve yaşatma vaktidir”

Başkan Şahin Şerifoğulları, şehrin bir bütün olarak hizmet noktasında büyük bir değişim yaşadığını ifade ederek, “Değerleriyle güçlü, gelişmiş, modern ve yaşanabilir şehir hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Her alanda şehrimize yepyeni bir kent kimliği kazandırırken tarihsel dokumuzu yaşatmak adına da gayretlerimiz devam ediyor. Kıymetli mirasımız olan Harput’umuzu değerleriyle güçlendirmek, yaşayan bir merkez olmasını sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmaların bugün haklı gururunu yaşıyoruz. Artık Harput’umuz geniş kitleler tarafından güzellikleri ve kazanımlarıyla anılıyor. Bizler Harput’umuzu değerleriyle güçlendirirken hep birlikte kıymetli mirasımızın tanıtımı noktasında da güç birliği içinde olmalıyız. İnanıyorum ki Harput’umuz hem güçlü mazisi hem kültürel ve sanatsal birikimi hem inanç turizmi açısından sahip olduğu değerleri hem zengin mutfağı hem de bugün kavuştuğu estetik ve görsel güzelliği ile geleceğin önemli turizm merkezlerinden biri olacaktır. Harput’umuzun turizmde hak ettiği konuma gelmesi için Harput’umuza sahip çıkma ve yaşatma vaktidir. Harput’umuzun sadece ülkemizde değil tüm dünyada da tanınan bir merkez, bir marka olması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde 9 günlük bayram tatili var. Hem henüz Harput’umuzu yeni yüzüyle ziyaret etmemiş hemşehrilerimiz hem de il dışından şehrimizi ziyarete gelen konuklarımızı Harput’umuza davet ediyorum’’ dedi.