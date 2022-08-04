Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde başlattığı yaz aylarına renk katan konserler Elmalı’da da büyük beğeni topladı.ANTALYA (İGFA) - İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın ilçelerde düzenlediği yaz konserleri Gazipaşa ve Korkuteli’nin ardından bu kez Elmalı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Kadim şehirin tarihi atmosferinde müzik şöleni sunan İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Orkestrası vatandaşlara müzikle dolu eğlenceli bir gece yaşattı.

Elmalılılar Doyasıya Eğlendi

Şef Yiğit Aktı yönetiminde Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Kürşat Pınarbaşı ve Merve Kalay’ın sahne aldığı konser repertuarında Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk müzik ve yöresel ezgilere yer verildi. Teke yöresinin hareketli müzikleriyle eğlenen Elmalılar gecenin tadını doyasıya çıkardı. Konservatuarın en yaşlı üyelerinden birisi olan Mehmet Kamış’ın seslendirdiği Neşet Ertaş bozlağı da geceye renk katarak büyük alkış aldı. Yaz akşamlarını renklendiren etkinlikler için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, keyifli müziğe doydukları bir gece geçirdiklerini söyledi.