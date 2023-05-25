Seyhan Belediyesi’nin Uluslararası Değişim Federasyonu ile birlikte kadınlara yönelik “Kadim Değişim Teknikleri” etkinliği Akkapı Tenis Kortu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Değişim Uzmanı Güncel Dilmen katılımcı kadınlara nefes, vücut çalıştırma, gevşeme ve değişim tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, “Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’ın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız planlanan program doğrultusunda devam ediyor. Kadınlarımız bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Uluslararası Değişim Federasyonu ve belediyemiz iş birliğinde gerçekleştirilen Kadim Değişim Tekniklerine gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Çinkılıç, etkinliği yöneten Güncel Dilmen ile katılımcı kadınlara ve emeği geçenlere de teşekkür etti.