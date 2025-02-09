Kadim Aşiretler Federasyonu’na bağlı Mardin’deki aşiretlerin ileri gelen isimleri, kanaat önderleri ve gazeteciler, federasyonun Mardin temsilcisi Mahmut Timur’un ev sahipliğinde bir araya geldi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Toplantıda, Suriye, Gazze ve devam eden Kürt sorunu açılımı gündemi ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgenin kadim kültürüne ve toplumsal dayanışma ruhuna dikkat çekilen program, önemli mesajlara sahne oldu. Toplantıya, bölgenin kanaat önderlerinden Süleyman Çelik, Bedrettin Karaboğa, Yusuf Kahraman, Abdurrahim Baday, Mehmet Nur Çelik, Sabahattin Evrensel, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik gibi isimler katıldı. Bölgenin sorunlarının yanı sıra, çözüm önerileri ve kültürel mirasın korunması konularında fikir alışverişi yapıldı.

Bölgenin Kadim Kültürüne Vurgu

Toplantıda, Mezopotamya’nın kadim kültürünün önemine vurgu yapılarak, bu kültürün toplumsal barış ve dayanışma için bir köprü görevi gördüğü ifade edildi. Kanaat önderleri, bölgedeki sorunların çözümünde diyalog ve ortak aklın önemine dikkat çekerken, özellikle Suriye ve Gazze’de yaşanan insani krizlere karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Kürt sorunu açılımı konusunda ise, barışçıl ve kapsayıcı bir yaklaşımın gerekliliği üzerinde duruldu.

Mahmut Timur’dan Açıklama

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Kadim Aşiretler Federasyonu Mardin Temsilcisi Mahmut Timur, bölgenin sorunlarının çözümünde kanaat önderlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının rolüne dikkat çekti. Timur, “Bölgemiz, tarih boyunca farklı kültürlerin ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya olmuştur. Bu kadim mirası koruyarak, barış ve kardeşlik içinde bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. Bugün burada bir araya gelerek, hem bölgesel hem de uluslararası sorunlara dair fikir alışverişinde bulunduk. Bu tür toplantılar, ortak akıl ve dayanışma için büyük önem taşıyor” dedi.

Oda Kültürü Üzerine

Gazeteci Kadir Üründü de bölgedeki aşiretlerin ve oda kültürünün önemine değinerek, “ Kanaat önderlerinin hikmetli sözleri, geçmişten gelen kültürel mirası bugüne taşırken, bu toprakların insanlarının ne kadar derin bir bilgelik taşıdığını bir kez daha hatırlatır."diye konuştu.

Toplantı, bölgenin sorunlarına çözüm arayışlarının yanı sıra, kültürel mirasın korunması ve toplumsal barışın güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.