Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesinde içme suyuna destek amacıyla başlatılan çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesinde içme suyuna destek amacıyla başlatılan çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve beraberindekiler, Kadılı Mahallesinde içme suyuna destek amacıyla yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt burada yaptığı açıklamada, “Kadılı Mahallemizin sakinlerinin aslında temelde içme suyu problemi olmasa da sulama alanlarının genişlemesi nedeni ile içme suyunun da sulama suyuna kayması sonucu hem sulama alanları hem de içme suyu problemleri kendiliğinden gelişmiş durumdadır. Bu konuda mahalle sakinlerimiz bir çok talep de bulundular. Biz de bu konuda MASKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşmek suretiyle çalışmalar başlattık. Doğanşehir Belediyesi olarak bir takım yerlerde su bulmaya çalıştık. Ayrıca böyle kanal çalışması yaparak eskavatörümüz ve makinelerimiz ile şuanda mevcutta çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bu şekilde bir miktar suyu bulduk. İnşallah bu içme suyunu Kadılı’da hemşehrilerimize mahalle sakinlerimize ulaştıracağız. İçme suyunun problemini temelden çözmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu da halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AK Belediyeciliğin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur”

Belediye Başkanı Zelyurt, “Nerde bir sorun var nerde bir problem var AK Belediyecilik oradadır. AK Belediyecilik sorunun üzerine gider ve çözer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra AK Belediyeciliğin AK Hizmetin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Allah başımızdan eksik etmesin. Kadılı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Kadılı Mahallesi Muhtarı Hasan Torun ise yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini dile getirip, “Kadılı Mahallemizin içme suyunun yokluğu nedeni ile içme suyumuzun olmaması nedeni ile yapılan çalışmada Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt ve MASKİ’nin destekleri ile gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir miktar su bulundu çalışmalarımız halen devam ediyor. Mağduriyetimizin giderilmesi için ellerinden gelen çabaları gösteriyorlar. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’a ve MASKİ ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.