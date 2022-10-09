Kadıköy Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ‘Yeniden Kullanım Pazarı’ 4’üncü kez açıldı. Belediye bahçesinde kullanılmayan giysiler ve bebek ürünlerinin satıldığı 80 stant ziyaretçilerini bekliyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ‘Yeniden Kullanım Pazarı’ 4’üncü kez açıldı. Belediye bahçesinde kullanılmayan giysiler ve bebek ürünlerinin satıldığı 80 stant ziyaretçilerini bekliyor.

Kadıköy Belediye bahçesi bu yıl 4’cü kez Yeniden Kullanım Pazarı’na kapılarını açtı. Kadıköy Belediyesi tarafından her sene yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkanı sağlamak amacıyla kurulan pazarda ikinci el kıyafetler ve bebek eşyaları, belediye bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara sunuluyor. Belediye bahçesinde kurulan 80 adet stant sahibi ziyaretçilerini bekliyor.

İhtiyaç sahiplerine giysi bağışı

Kadıköy Belediyesi’nin 2. el giysi mağazası Açık Gardırop da alanda stant açtı. 20 yıldır hizmet veren Açık Gardırop, yapılan kıyafet bağışlarını ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ulaştırıyor. Yeniden Kullanım Pazarı’na gelen ziyaretçiler, kullanmadıkları kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Açık Gardırop standına verebilecek.

Öğrencilere burs emkanı

Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ve Kadıköylülerin ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla gerçekleştirdiği "Okutan Kadıköy" projesi çerçevesinde de bir stant kuruldu. Ziyaretçiler, "Okutan Kadıköy" standını ziyaret ederek öğrencilere burs desteğinde bulunabiliyor.

“Birinci amacımız ekonomik olarak ürün alamayan komşulara destek vermek”

Pazar alanında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “2. el kullanım pazarını yapmayı düşündüğümüzde bu kadar talep geleceğini düşünmemiştik. İlk yaptığımız pazara toplamda 250 başvuru gelmişti, bugünkü yapacağımız pazara 650 başvuru geldi. Bizim birinci amacımız ekonomik olarak ürün alamayan komşularımıza destek olmaktı. Bu pazar alanını bahara kadar kapalı alanlarda yapma hedefimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Baharda yeniden burada yazlık ürünleri satma noktasında çalışmalarımız olacak. Kışın ise kapalı bir alanda bu pazarı kurmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.