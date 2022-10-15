Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yanan rezidans dron ile görüntülendi.

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