İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Emniyet şeridinde durdurulan araçların izinleri ve belgeleri tek tek incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

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İstanbul Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy D-100 karayolunda usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

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