Kadıköy’de iki hırsız, ünlü modacı Melisa Naz Özmen’in evine girdi. Evdeki mücevherleri ve çelik kasayı alarak kaçan hırsızlar, yaklaşık 4 milyon TL’lik mücevherlerle birlikte kayıplara karıştı. Hırsızların çaldıkları kasa ile beraber kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de iki hırsız, ünlü modacı Melisa Naz Özmen’in evine girdi. Evdeki mücevherleri ve çelik kasayı alarak kaçan hırsızlar, yaklaşık 4 milyon TL’lik mücevherlerle birlikte kayıplara karıştı. Hırsızların çaldıkları kasa ile beraber kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde 11 Ekim Cuma günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli iki hırsız ünlü modacı Melisa Naz Özmen’in evine otomobilleriyle geldi. Apartmanın kapı şifresini tuşlayarak içeri giren şüpheliler, bina boşluğundaki pencereyi kullanarak birinci katta bulunan dairenin balkonundan eve girdi. Yatak odasındaki dijital çelik kasayı alan ve çekmecedeki mücevherleri çantaya dolduran hırsızlar, yaklaşık 4 milyon TL’lik mücevher ve ziynet eşyasıyla birlikte binadan ayrıldı.

Hırsızların çaldıkları kasa ve mücevher çantasıyla kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.