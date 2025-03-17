Kadıköy’de polisin ’dur’ ihtarına uymayıp makas atarak kaçan sürücü kovalamacada yakalandı. Sürücüye 29 bin 850 TL idari ceza uygulandı.

16 Mart’ta saat 03.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde devriye gezen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yaparak araç kullanan şahsa ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücüyü ekipler takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan sürücü M.A. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘dur ihtarına uymamak’, ‘makas atmak’, ‘yüksek sesli müzik’, ‘yakın takip’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ‘kırmızı ışık ihlali’, ‘cam filmi’ ve ‘araç plakasını farklı bir yere takmak’ maddelerinden toplamda 29 bin 850 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınırken aracı trafikten men edildi.

Ayrıca, araç sürücüsü M.A. hakkında, ‘Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.