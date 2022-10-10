Kadıköy Fikirtepe Mahallesi, Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası mahalle sakinleri evlerine giremedi. Patlamanın ardından çıkan yangın sonrası mahalle sakinleri dışarda beklemeye başladı. Polis ekiplerinin önlem aldığı mahallede, olay yerine gelen savcının olayın yaşandığı binada incelemelerini tamamlanmasının ardından çevrede bulunan evlerde ikamet eden vatandaşlar 5 saat sonra evlerine alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik amaçlı beklemesi devam ediyor.

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