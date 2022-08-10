Kadıköy’de birçok noktada yaz boyunca sürecek kültür sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın diye hazırlanan ‘Mahallemde Çocuk Tiyatrosu’ programında, çocuk oyunları Kadıköy’ün 4 mahallesine gezici sahnelerle çocuklara ulaşacak.

Kadıköy’de birçok noktada yaz boyunca sürecek kültür sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın diye hazırlanan ‘Mahallemde Çocuk Tiyatrosu’ programında, çocuk oyunları Kadıköy’ün 4 mahallesine gezici sahnelerle çocuklara ulaşacak.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Mahallemde Çocuk Tiyatrosu 12-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Belediye, mahalle aralarına kuracağı gezici sahnelerle çocuklara tiyatro götürerek, her çocuğun tiyatroyla tanışmasını sağlıyor. Çocuklar, her gün 20.00’de sergilenecek farklı oyunlarla tiyatro izlemenin tadını doyasıya yaşayacak. 12 gün boyunca sürecek olan tiyatro gösterimleri, Kadıköy’ün 4 ayrı mahallesinde gerçekleşecek. Program 12 Ağustos’ta Balon Kukla Tiyatrosu oyuncularının sahneye taşıdığı Korkusuz Salyangoz adlı oyunla Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi’nde açılışını yapacak.

Program adresi ve bilgisi şu şekilde:

Alan Kadıköy Açık Hava Sahnesi

12 Ağustos Cuma - Korkusuz Salyangoz + 3

13 Ağustos Cumartesi - Dünya Büyürken + 5

14 Ağustos Pazar - Canım Kardeşim Benim Uzaylılar Mı Geldi? + 2

Kriton Curi Parkı

15 Ağustos Pazartesi - Floyd Ustanın Düşler Atölyesi + 3

16 Ağustos Salı - Masalcı Bavul + 2

17 Ağustos Çarşamba - Dombil İle Mini + 4

Bostancı Tarihi Tren İstasyonu Arkası

18 Ağustos Perşembe - Oyuncu Köpek Mie + 4

19 Ağustos Cuma - Minik Patiler + 3

20 Ağustos Cumartesi - Her Şeyi Yapabilirim + 4

Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı, Fikirtepe

21 Ağustos Pazar - Maceracı Ayı Jumbo + 4

22 Ağustos Pazartesi - Bir Yüzgeç Hikâyesi + 4

23 Ağustos Salı - Arı Maya İle Bız Bız + 3