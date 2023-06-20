Kadıköy’de D-100 Kara Yolu’nda kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonucu sürücü şans eseri hafif yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Kara Yolu Kadıköy istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 TU 4310 plakalı Honda marka otomobil sürücüsü A.G. isimli şahıs seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan demir bariyerlere ok gibi saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken otomobil sürücüsü A.G. şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif yaralı atlatan sürücüye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Kaza nedeniyle, D-100 Kara Yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazayı haber alan sürücünün yakınları olay yerine gelerek kaza yapan sürücü A.G.’yi sarılarak teselli etti. Kaza yapan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.