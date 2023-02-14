G.K. idaresindeki 34 KZB 02 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye bağlanacağı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 AHA 45 plakalı otomobile çarptı, ardından bir restorana daldı. Kaza şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kaza sebebiyle restoranda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi Çiftehavuzlar mekiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Kadıköy’de kontrolden çıkan lüks otomobil önce bir araca çarptı ardından caddedeki bir restorana daldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.