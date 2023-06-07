Kadıköy’de lüks bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 02.00 sularında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CGL 300 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Çağla Aydoğan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla cadde trafiği yeniden normale döndü.