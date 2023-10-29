Kadıköy’de, 100 klasik otomobil sürücüsü Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle konvoy oluşturdu. Etkinliğe çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak katıldı. Kutlama dron ile görüntülendi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı’nda bir araya geldi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 klasik otomobilden oluşan ’Cumhuriyetimizin 100. Yılı’ konvoyu yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi’nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak’ta sona erdi.

Konvoya katılan Büşra Taşpınar, “İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 klasik araçla her yıl olduğu gibi bugün de Bağdat Caddesi üzerindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak adına bu coşkuyu bu gurur gelecek nesilleri arttırmak adına bu coşkunun yaşatılması taraftarıyız. Anadolu Yakası’nda ve Avrupa Yakası’nda toplam 100 araçla Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Serkan Okay ise, “Öncelikle çok mutluyuz çok gururluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılı burada olmak bizim için bir gurur kaynağı. Birazdan zaten bir görsel şölen yaşayacağız. Hep birlikte tabii ki. Klasik araçlarımızla burada Cumhuriyet’in nereden baksak 70 yılına şahit olmuş bir klasik arabalar yanımızda, onunla birlikte bugünü yaşamak bizim için çok büyük bir duygu” dedi.