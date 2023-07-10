Kadıköy’de kazaya karışan motosiklet sürücüsünün kimlik kontrolü esnasında aranması olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreyi de üflemeyen şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybederek aynı şeritte ilerleyen otomobile çarptı, yola savruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya karışan sürücülerin kimlik kontrollerini yaptığı sırada motosiklet sürücüsünün aranması olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin uzattığı alkometreyi de üflemeyen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Aranması olan şahsın olay yerine gelen iş arkadaşları, şahsın kısa süre önce işe başladığını aranması olduğunu bilmediklerini belirtti.