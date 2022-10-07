Kadıköy’de Çevre Yolunda seyir halinde olan bir kargo aracı yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kargo aracının ön kısmından giren bariyer kasa kısmından çıktı. Feci kazada şoför şans eseri yara almadı.

Kadıköy’de Çevre Yolunda seyir halinde olan bir kargo aracı yol ayrımında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Kargo aracının ön kısmından giren bariyer kasa kısmından çıktı. Feci kazada şoför şans eseri yara almadı.

Kaza, 09.45 sıralarında Kadıköy 1’inci Çevre Yolu Kadıköy istikameti Söğütlüçeşme yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Çınar kontrolündeki 34 NH 8767 plakalı kargo aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 1’nci Çevre Yolu -Söğütlüçeşme ayrımında bulunan iki yol arasındaki bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle kargo aracının ön kısmından giren bariyer minibüsün arkasından çıktı. Kazada minibüs hurdaya dönerken sürücü Fatih Çınar şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada minibüste bulunan kargo paketleri minibüsün arka kapısının kopmasıyla yola saçıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için trafikte önlem aldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.