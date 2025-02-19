İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı Kadıköy’de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yoğun kar yağışı İstanbul’da başlamıştı. Özellikle Avrupa yakasında öğle saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Akşam saatlerine doğru ise yoğun kar yağışı Anadolu yakasında etkisini gösterdi. Kadıköy ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Kısa süreliğine etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluştururken ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.