Kadıköy’de sokağa süratli giren otomobil hızını alamayınca kaldırıma çarparak taklı attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kadıköy’de sokağa süratli giren otomobil hızını alamayınca kaldırıma çarparak taklı attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay gece saat 2:30 sularında Kadıköy Osmanağa mahallesi Söğütlüçeşme caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZT 8565 plakalı otomobil cadde üzerinde süratli şekilde sokağa girdi. Hızını alamayan otomobil cadde üzerinde bulunan beton kaldırımlara çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kimliği tespit edilemeyen şahıslara, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Otomobil içinden çıkartılan şahıslar olay yerinde ambulans ekipleri tarafından müdahale edilerek ambulanslara alındı. Kaza sonucu polis trafiği kontrolü şekilde sağladı. Olay yerinde bulunan otomobil itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Polis meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralılar ise tedavi edilmek üzere Kadıköy Abdülhamithan eğitim ve araştırma hastanesi kaldırdı.