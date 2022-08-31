Kadıköy’de boşandığı eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Kadıköy’de boşandığı eşinin 2 arkadaşını bıçakla yaralayan şahıs gözaltına alındı.

Yağmur Sarnıç adliyeye gelerek ifade verdi Yağmur Sarnıç adliyeye gelerek ifade verdi

Olay, Suadiye Mahallesi’nde Kurudere Sokak’ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A.E. (30) isimli şahıs, 6 ay önce boşandığı eski eşi M.E.’nin evine geldi. İ.A.E., o sırada evde bulunan eski eşi M.E. ile arkadaşları D.B. (28) ve K.D.’yi (35) bıçakla yaraladı. İ.A.E. saldırının yanı sıra K.D.’ye ait olan 3 bin lira parayı da aldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, İ.A.E’yi olay yerinde gözaltına alarak emniyete götürdü. İ.A.E. isimli şahıs hakkında "kasten yaralama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.