Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde, emniyet kemeri ve ışık ihlalleri gerçekleştiren sürücülere ceza uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı dron ile tespit edilen ve ceza yiyen bir sürücü, “Ceza ödemeye alıştım, 2 kere ehliyet kaybettim” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kadıköy’de Bağdat Caddesinde havadan dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. 5 sürücüye emniyet kemeri takmadıklarından dolayı toplamda 2 bin 180 TL ceza uygulandı. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmamaktan dolayı cezai işlem uygulanan bir sürücü, “Arka sokaktan çıktım, yapacak bir şey yok. Devlete para lazım, ceza ödemeye alıştım. Hepimiz mutluyuz” dedi.