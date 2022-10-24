Kadıköy’de, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulanırken muayenesiz araç kullanıldığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 854 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de, polis ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulanırken muayenesiz araç kullanıldığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 854 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Şaşkınbakkal üzerinde denetim gerçekleştirdi. 60 araç sorgulayan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri, drondan aldıkları görüntülerle belirledi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 4 sürücüye toplamda 784 TL para cezası uygulanırken muayenesiz araç kullanıldığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 854 TL cezai işlem uygulandı.

"Dalgınlığımıza geldi, 196 TL ceza kesildi"

Emniyet kemeri takmayan sürücülerden Levent Peker, ”Denetim yapılması iyi bir şey. Sahilden geldiğim için bu yolu kullanıyorum hep. Dalgınlığımıza geldi. Kurallara uyacağız. 196 TL ceza kesildi” dedi.