Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetimler esnasında durdurulan bir şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “Beni çekemezsiniz. Kimden izin aldınız, siz kimsiniz” diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetimler esnasında durdurulan bir şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “Beni çekemezsiniz. Kimden izin aldınız, siz kimsiniz” diyerek basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı.

“Siz kimsiniz, beni çekemezsiniz”

Denetim esnasında durdurulan bir kişiye yapılan alkol ölçümünde 0.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol oranının yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanmayan şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “Eğer izinsiz şekilde görüntümü yayınlarsanız size dava açarım, haberiniz olsun. Bu da kayda geçsin. Hangi kanalsınız siz, isminiz nedir? Beni çekemezsiniz, kimden izin aldınız? Kişisel verilerimi ihlal ediyorsunuz, siz kimsiniz” diye konuşarak, gazetecilerin üzerine yürüdü.