Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetimler esnasında durdurulan bir şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “ Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur” dedi.

Kadıköy’de polis ekipleri tarafından trafikte yapılan denetimler esnasında durdurulan bir şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “ Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur” dedi.

Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğince araç sürücülerine yönelik akşam saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı.

Denetim esnasında durdurulan bir kişiye yapılan alkol ölçümünde 0.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol oranının yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle cezai işlem uygulanmayan şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alınmasına sinirlenen şahıs, “Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur” dedi.

“Sansürleyerek bir şey yapabilirseniz”

Kadıköy’de denetime takılan sürücü Birolcan Yazıcı, “Ben kayıtlarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunun hakkında herhangi bir şey söyleyebilir miyim? Kayıtlarımın kişisel hakkım olarak paylaşılmasını istemiyorum. O zaman sansürleyerek bir şey yapabilirseniz iyi olur. Görüntülerin paylaşılmasını istemiyorum” diye konuştu.