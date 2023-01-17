Türkiye’de mikromobilite çözümlerinin kamu yararına insan ve çevre dostu olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapan Ulusal Mobilite Platformu, Kadıköy ilçesinde scooterların kaldırılması yönünde başlayan tartışmalar ışığında, ilçedeki scooter kullanımına yönelik önemli verileri derledi.

Türkiye’de mikromobilite çözümlerinin kamu yararına insan ve çevre dostu olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapan Ulusal Mobilite Platformu, Kadıköy ilçesinde scooterların kaldırılması yönünde başlayan tartışmalar ışığında, ilçedeki scooter kullanımına yönelik önemli verileri derledi.

Sektörel veriler ve halka açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanan dermelede, en önemli veri olarak 485 bin nüfusu olan Kadıköy ilçesinde, son 12 ay içerisinde MERNİS kontrolü yapılmış, 16 yaşından büyük 101 bin 494 tekil kişinin, lider operatör uygulaması üzerinden 191 bin 199 kez “Kadıköy sınırları içerisinde daha fazla elektrikli scooter istiyorum” demesi öne çıktı.

Platformun derlemesinde önde gelen navigasyon uygulamalarına göre, Kadıköy’ün trafik sıkışıklığında dünyada 1’inci sıradaki ilçe olmasına dikkat çekildi. Kadıköy’ü Hindistan’da Mumbai ve Kolombiya’da Bogota merkez ilçeleri izliyor.

Platformun derlediği verilere göre öne çıkan diğer bulgular şöyle:

Kadıköy’de son 3 yılda, en az 682 bin 246 tekil kişi elektrikli scooter kullandı ve toplamda en az 8 milyon 172 bin 83 kez yolculuk yapıldı.

Kadıköy ilçesi, dünyada kişi başına düşen paylaşımlı elektrikli araç kullanımında birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip ediyor.

Kadıköy’de kamuya açık alanların yüzde 88’i otomobil yolu ve park yerlerine ayrılmış. Yayaların yürüyebileceği alan, kamuya açık alanların sadece yüzde 12’si.

Kadıköy’de kullanılan scooter’ların yüzde 30’dan fazlası gün içerisinde farklı ilçelerden Kadıköy’e yapılan yolculuklar sonucu ilçeye gelmektedir.

Türkiye genelinde her 3,3 milyon otomobil yolculuğunda 1 ölümlü kaza gerçekleşirken, elektrikli scooterlar için bu rakam 14 milyonda 1’den daha azdır. Kadıköy ilçe sınırları dahilinde, bugüne kadar gerçekleşen 8 milyondan fazla yolculukta ölümlü hiçbir kaza gerçekleşmemiştir.

Platformdan yapılan açıklamada, “Sonuç olarak tespitimiz, Kadıköy’de scooter sayısının ve bisiklet yollarının kilometresinin arttırılıp, trafikteki otomobil sayısının düşürülmesi gerektiğidir” denildi.