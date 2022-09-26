Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan bir taksi sürücüsü ise başkasının ehliyetini gösterince ceza üstüne ceza yedi. Aracın, belediye çalıştırma izninin bitmiş olması ve sürücünün yanında ehliyeti olmaması sebebiyle ceza üstüne ceza yağdı. Sürücüye toplamda 2 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime takılan bir taksi sürücüsü ise başkasının ehliyetini gösterince ceza üstüne ceza yedi. Aracın, belediye çalıştırma izninin bitmiş olması ve sürücünün yanında ehliyeti olmaması sebebiyle ceza üstüne ceza yağdı. Sürücüye toplamda 2 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kadıköy’de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Rıhtım Caddesinde denetim gerçekleştirdi. Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri, taksi çalıştırma belgesi, sürücülerin ehliyetleri ve araçların muayeneleri gibi konulara yönelik çalışma yapıldı. Bir taksi sürücüsü ise başkasının ehliyetini gösterince cezadan kaçamadı. Polis ekiplerini kandırmaya çalışan sürücüye, taksinin belediye çalıştırma izni olmaması, aracın muayenesinin bulunmaması ve sürücünün yanında ehliyetinin bulunmamasından dolayı toplamda 2 bin 250 lira ceza uygulandı. Aracı trafikten men edilen sürücü yaya olarak denetim noktasından ayrıldı.

“Araç sahibini aradı, ne kadar uğraşsa da cezadan kaçamadı”

Denetime takılan sürücü, araç sahibini arayarak telefonu polis ekiplerine vermek istedi. Polis ekiplerine ricada bulunan sürücü ne yaptıysa cezadan kaçamadı. Aracı bağlanan sürücü, eşyalarını toplayarak denetim alanından yaya olarak ayrıldı.