Kadıköy Sahil’de bir grup gencin sokakta müzik çaldığı gören bir vatandaş, amuda kalkarak dans etti. Vatandaşın ilginç dansı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Yüzleri gülümseten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Sahil’de bir grup gencin sokakta müzik çaldığı gören bir vatandaş, amuda kalkarak dans etti. Vatandaşın ilginç dansı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Yüzleri gülümseten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Sahil’de geçtiğimiz Çarşamba akşamı müzik çalan bir grup genci gören vatandaş kendini müziğin ritmine kaptırarak amuda dans etmeye başladı. Yoldan geçen vatandaşların ilgisini çeken dans gösterisi büyük beğeni topladı. Müzik eşliğinde elleri üzerinde dans eden vatandaş renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde oluşan kalabalık amuda dans eden vatandaşı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.