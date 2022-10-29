Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan yüz binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan yüz binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne bu yıl da yüz binlerce kişi katıldı. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde, büyük bir coşkuyla yürüyen vatandaşlar, şarkılara ve marşlara eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, fener alayı etkileyici görüntüler oluşturdu. Suadiye Işıklar’da, saat 19.00’da başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve binlerce vatandaş katılım sağladı.

“Cumhuriyetimizin 99. yaşında da Cumhuriyet’in nabzının attığı yerde; Bağdat Caddesi’ndeyiz!”

Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Yaşından, kimliğinden, aidiyetinden bağımsız hepimiz kardeşiz. Hepsinden kıymetlisi, aynı ana babadan değil ama aynı cumhuriyetten kardeşiz. Ne mutlu ki, bu görkemli günde, bir bayramda daha birlikteyiz. Cumhuriyetimizin 99. yaşında da Cumhuriyet’in nabzının attığı yerde; Bağdat Caddesi’ndeyiz! Bir kez daha yediden yetmişe, omuz omuza vermiş yüz binleriz! Bir kez daha Cumhuriyet’in ve özgürlüğün kalesi Kadıköy’den haykırıyoruz: İlelebet Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet İstanbul’dur, Ankara’dır, Samsun’dur, Erzurum’dur, Sivas’tır, Ağrı’dır, Adana’dır, İzmir’dir. Anadolu’dur cumhuriyet, Trakya’dır. Biziz cumhuriyet! Sevgili dostlarım, cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına bugünden itibaren başladığımızı müjdelemek isterim. Bir yıl boyunca Kadıköy’ün sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde yaptığımız her etkinlikte bu coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bizler ve gençler olduğu sürece bayrağımız göklerden inmeyecek”

Kutlamalara katılan vatandaşlardan Tuğba Okan, "Her sene Bağdat Caddesi’nde bu kutlamalar geleneksel hale geldi. Muhteşem bir kutlama oluyor. Cumhuriyetimizin 99. yılı çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bugün gençlerde burada. Güzel bir kalabalık var. Cumhuriyetimizin yeni yaşı kutlu olsun" diye konuştu.