Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "BuzzFest" 31 Aralık’ta kapılarını açtı. Yeni yıla festivalde girmek isteyen vatandaşlar alanda renkli görüntüler oluşturdu.

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "BuzzFest" 31 Aralık’ta kapılarını açtı. Yeni yıla festivalde girmek isteyen vatandaşlar alanda renkli görüntüler oluşturdu.

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda ilkini 2020 yılında düzenlediği ve yoğun ilgiyle karşılanan BuzzFest, bu yıl da 31 Aralık 2022–5 Mart 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Geçen yıl 100 binin üzerinde katılımcının ziyaret ettiği ve eğlenceli vakit geçirdiği festival 360 metrekare buz pisti alanı, 105 metre kayma yolu ve 30 metre buz kaydırağı projesi ile bu yıl daha geniş bir alanda 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olacak.

Çevre dostu buz pisti

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki 2 spor sahası özel bir teknoloji kullanılarak buz pistine dönüştürüldü. Festivalde, katılımcılar 30 dakika süreyle buz pistinde kayabilecek ya da şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirebilecek. Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alınacağı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edilecek. Kullanıcılar dilerlerse ilk 5 dakika temel paten kayma eğitimi de alabilecek. Ses ve ışık sistemleri ile renklendirilmiş festivalde buz pateni ve kaydırağın yanı sıra mini konserler, yılbaşı ve özel günler için de sürpriz etkinlikler olacak.

“Bu tarz etkinlikler bizi mutlu ediyor”

Festivale katılan Berk Erdemir adlı genç, “Ben her yıl geliyorum. Gayet eğlenceli ve dolu dolu geçiyor. Bu tarz etkinlikler bizi mutlu ediyor. Bugün festivalin ilk günü olmasına rağmen katılımda yoğun” dedi.