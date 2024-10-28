Kadıköy ve Ataşehir’de toplamda 26 motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen toplamda 26 motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen A.B. isimli şüpheli savcılık sorgusunun tamamlanmasıyla serbest bırakıldı. Önder Y. isimli şahıs ise tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.