İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) 2021 raporuna göre Kadıköy Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Belediye ayrıca yönetişim ve saydamlık, sağlık, sosyal yaşam, toplumsal cinsiyet eşitliği kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.

İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) 2021 raporuna göre Kadıköy Belediyesi, “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Belediye ayrıca yönetişim ve saydamlık, sağlık, sosyal yaşam, toplumsal cinsiyet eşitliği kategorilerinde de birinci sırada yer aldı.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV)’nın ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere ilçelerin uzun, sağlıklı bir hayat yaşaması; bilgi ve eğitim alabilme imkânına sahip olması ve insana yaraşır bir hayat için gerekli kaynaklara erişebilme kriterlerini dikkate alarak hazırladığı, belediyelerin karnesi olarak nitelenebilecek İnsani Gelişme Endeksi - İlçeler (İGE-İ) 2021 raporu 20 Aralık Salı günü çevrimiçi gerçekleşen bir toplantıda açıklandı. Türkiye’de nüfusu 150 binin üstünde olan ilçe belediyeleri ile üç büyük ilin bütün ilçelerini içine alan 177 ilçenin değerlendirildiği rapora göre Kadıköy Belediyesi “Çok Yüksek İnsani Gelişme” sıralamasında birinci oldu. 2020 yılındaki raporda da birinci olan belediye ayrıca yönetişim ve saydamlık, sağlık, sosyal yaşam, toplumsal cinsiyet eşitliği kategorilerinde de 1’inci sırada yer aldı.

“Oluşturduğu değerlerle dünyada örnek bir kent”

Belediyelerin yeni yerelleşmedeki kritik rolünün de konuşulduğu toplantıya çok yüksek insani gelişme bölgesinde olan ve geçen yıldan sıçrama yapan başarılı belediye başkanları davet edildi. Çevrimiçi olarak düzenlenen buluşmaya katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı iki yıl art arda insani gelişmişlik seviyesinin en üst sıralarında yer aldıklarını ve doğru bir strateji ile vizyon hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle bu raporun oluşturulmasında büyük emeği olan İNGEV ailesine ve değerli hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca her yıl hazırlanan bu raporun sonuçlarının yerel yönetimler arasında tatlı bir rekabete de yol açtığını söyleyebilirim. Bu nedenle her yıl sonuçlarını dört gözle beklediğimiz insani gelişmişlik raporunda bu yıl diğer alanların yanı sıra Kadıköy’ün özgürlükçü ruhunu yansıtan toplumsal eşitlik ve şeffaflık kategorilerinde de en üst sırada olduğunu öğrenmek büyük gurur verici. Göreve başlarken vizyonumuzu ‘Oluşturduğu değerlerle dünyada örnek bir kent olmak’ olarak belirlemiş ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını doğrudan stratejik planımıza entegre etmiştik. Bu sonuçlar bize gösteriyor ki doğru bir strateji ile vizyon hedefimize bir hayli yaklaşabilmiş ve art arda iki yıl insani gelişmişlik seviyesinin en üst sırasında yer alarak sözümüzün arkasında durabilmişiz. Bu ödülü başarımızın gerçek sahibi olan Kadıköylülerle paylaşmaktan onur duyuyorum.”

İGE-İ raporu gelecek için yol gösterirken, belediye performanslarını ölçüyor ve başarılı performansların altını çiziyor. İGE-İ 2021 Raporu, nüfusu 150 bin üstünde olan ilçe belediyeleri ile üç büyük ilin bütün ilçelerini içine alacak şekilde hazırlandı. Veri seti yerel yönetimleri özellikle ilgilendiren 9 alt endeks, 81 gösterge, 121 değişken ve “gizli vatandaş” çalışması ile belediyelere yapılan 3 bin 800’ün üstünde başvurunun sonuçlarından oluşuyor. İnsani Gelişme Endeksi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanıyor. İNGEV ise yerel düzeyde insani gelişmenin ölçümlenmesi için hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasını 2017 yılından bu yana sürdürüyor.