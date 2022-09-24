Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 30 yayınevinin katıldığı Çizgi Festivali, düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 30 yayınevinin katıldığı Çizgi Festivali, düzenlenen etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından düzenlenen Çizgi Festivali Yoğurtçu Parkı’nda başladı. 30’a yakın yayınevi ve kurumun katıldığı festivalde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca çok sayıda canlı çizim etkinliğinin yapıldığı festivalde yer alan Maltepe Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğrenci Filmleri’nin animasyon seçkisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yetişkinler ve çocuklar için çizim, kolaj ve geri dönüşüm gibi konularda atölyelerin yer aldığı festivalde, çocuklar ve aileleri eğitici ve keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

İmza günü ve 3 sergiye ev sahipliği yapıyor

Çok sayıda çizerin imza gününe ve 3 ayrı sergiye de ev sahipliği yapan festival çerçevesinde, Çizgi Roman Okurları Derneği’nin düzenlediği “Çizgi Romanı Yaşatanlar ”sergisi, İllüstratörler Platformu’nun düzenlediği “Genç Yeteneklerin Gözünden: Kent, Yaşam, İstanbul” sergisi, Karikatürcüler Derneği tarafından hazırlanan, 3 ay önce yaşamını kaybeden usta karikatürist Latif Demirci anısına düzenlenen “Latif Sergi” festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.

“Çocuklara çizim, resim, hatta karikatür aşılamak için güzel bir şey”

Kızıyla birlikte etkinliğe katılan Mehmet Gürkan, “Güzel bir etkinlik. Daha sık yapılması lazım. Çocuklara çizim, resim, hatta karikatür aşılamak için güzel bir şey. Kızımla geldim. Alışveriş yaptık. Çizimler yapıyoruz” dedi. Lise öğrencisi Alper Kaan Öztürk, “İndirimli olduğunu düşündüğüm için geldim, indirimler de var. 3 tane kitap alabildim. Genel olarak çok iyi, güzel bir etkinlik” diye konuştu.

“Eğlenceli vakit geçiriyorum”

Ailesiyle birlikte festivale gelen Kuzey Yusuf Baştok, “Kitap standlarına baktım. Resim çizdim. Burası çok güzel. Eğlenceli vakit geçiriyorum” dedi. Hale Aydın isimli bir vatandaş, “İstanbul’da keşke bu şekilde daha fazla etkinlik olsa. Çok büyük ihtiyaç. Çocuklarla birlikte gelmek de büyük keyif oldu. Canlı çizimleri izledikten sonra sevdiğimiz kitapevlerinin standlarına uğrayıp kitaplar alacağız” dedi.

Karikatürist olduğunu söyleyen Kerem Taydaş ise, “Burada birçok arkadaşımla denk gelebiliyorum. Çizmek isteyen insanların çizimle ilgili bilgiler alabileceği bir ortam var, güzel olmuş. Çizim üzerine üretim yapabilecek insanlar için alan oluşturmaları güzel olmuş. Güzel, çok memnunum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 3 gün boyunca 13.00-21.00 saatleri arasında düzenlenen festival, 25 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerine açık olacak.