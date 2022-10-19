Ödüllü oyunların yapımcılığını üstlenen, pek çok sanat etkinliğine de ev sahipliği yapan Kadıköy Boa Sahne’nin biletleri artık Biletinial’da.

Ödüllü oyunların yapımcılığını üstlenen, pek çok sanat etkinliğine de ev sahipliği yapan Kadıköy Boa Sahne’nin biletleri artık Biletinial’da.

İstanbul’un en iyi alternatif sahnelerinden biri olan, kendi prodüksiyonlarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok tiyatro yapımına ev sahipliği yapan ve “Misket”, “Istırap Korosu”, “Dünya Saat Mekân”, “Turşu”, “Eylül”, “Mutlu Değilim ama Kahrımdan da Ölmüyorum”, “Tırnak İçinde Hizmetçiler”, “İstifra Çıkrıkçılar Yokuşu” gibi beğenilen, ödüllü birçok oyunun yapımcılığını üstlenerek sahnelenmesine destek olan Kadıköy Boa Sahne’nin biletleri de artık Biletinial üzerinden satışta. Kadıköy Boa Sahne izleyicisi Biletinial üzerinden hızlı ve kolay hizmet alabilecek.

Kadıköy Boa Sahne, tiyatroya, sanata tutkusu olan ve bu alanda eğitim gören kişilerle beraber onların inandıkları, beğendikleri biçimlerde üretim yapmak ve tiyatronun gelişimine, geleceğine katkı sunmak adına kuruldu. Kadıköy’deki Bahariye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Boa Sahne, kendi prodüksiyonlarını sunmakla birlikte yerli ve yabancı sanatçılara tiyatro, sergi, müzik, eğitim, atölye çalışmaları alanında performans ve kültür, sanat etkinliklerini sergileyebilecekleri konforlu bir sahne ortamı sağlıyor.