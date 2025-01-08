Kadıköy’de bulunan 11 katlı bina ince ve uzun yapısıyla görenleri hem şaşırttı hem korkuttu. Bina Hatay depreminde yan yatarak yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Rönesans rezidans benzerliği ile dikkat çekerken Kadıköy Belediyesi binanın yapılmasına izin verdiği öğrenildi. O bina dron ile havadan görüntülendi.

Uzmanlar İstanbul depremi hakkında uyarılar yaparken Kadıköy’de bir binanın yapısı gündem oldu. Bostancı Mahallesi Palmiye Sokak’ta inşası yeni biten 11 katlı bina dış görünümü ile çevredeki vatandaşları hem şaşırtıyor, hem de tedirgin ediyor. Normal binalara göre çok ince ve uzunlamasına olan bina Hatay depreminde yan yatan Rönesans rezidansı akıllara getirdi. Olağanın dışında ince yapıya sahip bina dron ile havadan görüntülendi.

Çevre esnaflarından Atilla Altıntaş, "Yapılana kadar çoğu insanın dikkatini çekmişti. Her geçen bize söylemiştir ’Niye böyle ince uzun ?’ diye ama arsası o kadar olduğu için büyük ihtimalle ondandır herhalde. İnce ve uzun olması insanları deprem açısından tedirgin ediyor ama tabi nasıl yapıldığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.