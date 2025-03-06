Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) arasında yeni istihdam modelleri geliştirilerek, kadının ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunan "Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" eğitimleri devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kaynakçılık eğitimine katılan ve şu anda Tuzla Ada Tersanesi’nde kaynakçı olarak çalışan Arezoo Deniz; "Bu mesleğe başlama isteğim hep vardı ve bu eğitim bana çok güzel bir başlangıç olarak gözüktü" dedi

Kadıköy Belediyesi, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Ataköy Kulübü ve Gedik Eğitim Vakfı iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen "Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" projesi ile kadınların teknik alanlarda istihdamını artırmayı ve toplumsal cinsiyet rollerine dayalı önyargıları kırmayı hedefliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl düzenlenen kaynakçılık eğitimine katılan ve şu anda Tuzla Ada Tersanesi’nde kaynakçı olarak çalışan 29 yaşındaki İranlı Arezoo Deniz, Kadıköy Belediyesi’nin Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" eğitim programından ve işe başlama sürecinden bahsetti. Deniz; "Kadıköy Belediyesi’nin haberlerini takip ediyordum, bu eğitimi görünce de çok mutlu oldum. Bu mesleğe başlama isteğim hep vardı ve bu benim için çok güzel bir başlangıç olarak gözüktü" ifadelerini kullandı.

"Zor bir işi başardığım zaman kendimle gurur duyuyorum"

Kadıköy Belediyesi’nin Kadın Kaynakçılar Yetişiyor Eğitimi’nden sonra Tuzla Ada Tersanesi’nde işe başlayan Arezoo Deniz aldıkları eğitime dair şunları söyledi; "Çok zor bir iş olduğunu bilerek seçtim. Zor bir işi başardığım zaman kendimle gurur duyuyorum. Kaynakçılığı seviyorum, saf bir sevgim var. Eğitim sürecimiz bence keyifli geçtiği için çok hızlı geçti. İki haftalık bir süreçti, teorik olarak başladık. Kaynakçılığın ne olduğunu, nereden geldiğini öğrendik. Uygulamayı ise çok güzel ve profesyonel bir ortamda öğrendik. Çok güzel bir başlangıçtı, ilk adımlar için çok önemli ve ilk adımlarımız çok sağlam bir şekilde atıldı."

"Olmaz dediler, hep reddettiler"

2018 yılında İran’dan Türkiye’ye gelen ve Kadıköy’de yaşayan Deniz, iş bulma sürecine dair şu ifadeleri kullandı; "İş bulma sürecim zor geçti, hatta zaman hiç geçmiyordu. Her yerde iş aradım ama bana ‘İranlısın, kadınsın, kadın kaynakçı olmaz bu alanda çalışamazsın’ diye güldüler. Böyle çok zaman geçti. Ben sadece çalışmak istedim, başlamak istedim. Depresyona giriyordum artık, ‘olmaz’ dediler, hep reddettiler.

Seçmedim aslında tesadüf oldu. Bir hocam vardı, bana destek oldu. Bana ‘tersanede çalışır mısın?’ diye sordular ‘evet, çalışırım’ dedim."

"Tersanenin kendi zorlukları çok fazla, ama işine sevgin varsa bu zorluklar keyifli oluyor"

Deniz, "Biz insanız, topraktan kadın erkek eşitliği var. En önemlisi de ilk başta Türkiye’de başladı bu eşitlik. Tersanede çalışmanın hem kadın hem erkek için kendi zorlukları var. Her zaman tehlikeli alandasın, açık alandasın. Tehlikeli makinalar var, gürültü, ses, duman var. Baret takıp saatlerce çalışıyorsun ama konfor alanından çıkmazsan istediğini yakalayamazsın diye düşünüyorum. Tersanenin kendi zorlukları çok fazla ama işine sevgin varsa bu zorluklar keyifli oluyor" dedi.

"Kadını durduracak bir şey yok"

Arezoo Deniz sözlerine şöyle devam etti; "Seviyorsanız başlayın, o beceriyi kendinizde görüyorsanız sizi durduracak bir şey yok. Başlayın korkmayın, gelin. İnsanın sevdiği bir şeyi yapması çok keyiflidir. Zor olsa da yapın, biz kadınız zor olunca biz yapıyoruz. El becerisi hepimizde var. Zorluğu taşıyabilmek tüm kadınlarda var, hepimiz savaşıyoruz. Yeterli bilgi, beceri, destek ve eğitimle başlanırsa kişi, yapıp yapamadığını veya sevip sevmediğini anlar. Bence kadını durduracak bir şey yok. Kadın erkek farkı yok."

"Hayatımın yolunu kendim çizmeye karar verdim"

Deniz; "İran’da savaş vermekten çok yoruldum, başaramamaktan. Türkiye’yi seçtim çünkü hem yakındı hem de daha önce gezmeye gelmiştim. Geldiğimde Türkçeyi hiç bilmiyordum. Sadece kararımı verip geldim. Geldiğimde kimse yoktu, ailem İran’daydı. Geldim ve durdum, çok durdum ve pandemi oldu, biraz daha durdum ve ‘geri gitmeyeceğim’ dedim kendime. Geri gitmedim. Hayatımın yolunu kendim çizmeye karar verdim, İran’da bunu yapamadım" ifadelerini kullandı

Yeni eğitim dönemi başlıyor

Kadıköy Belediyesi, 12-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında yeni bir ücretsiz "Kadın Kaynakçılar Yetişiyor" eğitim programı düzenleyecek. En fazla lise mezunu Kadıköylü kadınlar, Kadıköy Belediyesi internet sayfası veya sosyal medya hesaplarında paylaşılan başvuru linki üzerinden başvuru yapabilecekler. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlar tersanelere istihdam edilmek üzere yönlendirilecekler.

Kadın kaynakçılar yetişiyor projesine ödül

Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 2024 yılında Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlendiği Altın Karınca Ödülleri’nde Kadıköy Belediyesi’nin‘ Kadın Kaynakçılar Yetişiyor’ projesi Sosyal Hizmetler kategorisinde ödül aldı.