Kadıköy Belediyesi, yaz tatili boyunca öğrencilerin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için ilçedeki okulların boya, bakım ve tadilatını gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi, yaz tatili boyunca öğrencilerin iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için ilçedeki okulların boya, bakım ve tadilatını gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi için ilçedeki okulların tadilat çalışmalarını bitirdi. Belediye, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak ve fiziki ortamlarını güzelleştirmek amacıyla okulların bakım onarımını yaz boyunca büyük bir titizlikle gerçekleştirdi.

İlçe sınırları içerisindeki yenilenmeye ihtiyacı olan okullar belirlenerek; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim kurumları olmak üzere birçok okulda iç ve dış cephe onarımı, iç ve dış cephe boyası, bahçe duvarı onarımı ve boyama işlemleri yapıldı. Bazı okullara ise oyun alanları, ahşap kamelyalar, çim çit, tampon file, kauçuk zemin ve bank boyamaları yapıldı. Gelen talepleri belirli programlar dahilinde uzman ekipler tarafından gerçekleştiren Kadıköy Belediyesi, okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırladı.